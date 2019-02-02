Son Dakika Haberleri: Yola Düşen Kaya Parçaları Ulaşımı Aksattı

Yola Düşen Kaya Parçaları Ulaşımı Aksattı

32 dakika önce

Mersin-Antalya kara yolunun Bozyazı ile Aydıncık ilçeleri arasındaki bölümünde yola kaya parçaları düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yola Düşen Kaya Parçaları Ulaşımı Aksattı, System.String[]
Mersin- Antalya kara yolunun Bozyazı ile Aydıncık ilçeleri arasındaki bölümünde yola kaya parçaları düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, her iki ilçe arasında yer alan Sarıyar mevkisinde kara yolunun kenarındaki dağlık bölümden kopan kaya parçaları yola düştü.

Olayda araçlarda herhangi bir hasar meydana gelmezken, yol ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası yolun tek şeridi açılırken, Mersin ile Antalya arasındaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Araç yoğunluğunun oluştuğu bölgede bazı sürücülerin çevredeki köylerin yollarını kullanmayı tercih ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:37 Kaynak: AA

Aydıncık, Bozyazı, Antalya, Mersin, Güncel
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