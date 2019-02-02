Yola Düşen Kaya Parçaları Ulaşımı Aksattı
32 dakika önce
Mersin-Antalya kara yolunun Bozyazı ile Aydıncık ilçeleri arasındaki bölümünde yola kaya parçaları düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Mersin- Antalya
kara yolunun Bozyazı
ile Aydıncık
ilçeleri arasındaki bölümünde yola kaya parçaları düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, her iki ilçe arasında yer alan Sarıyar
mevkisinde kara yolunun kenarındaki dağlık bölümden kopan kaya parçaları yola düştü.
Olayda araçlarda herhangi bir hasar meydana gelmezken, yol ulaşıma kapandı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası yolun tek şeridi açılırken, Mersin ile Antalya arasındaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Araç
yoğunluğunun oluştuğu bölgede bazı sürücülerin çevredeki köylerin yollarını kullanmayı tercih ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:37 Kaynak: AA
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