Yola Düşen Kaya Parçaları Ulaşımı Aksattı
46 dakika önce
Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Seydişehir- Antalya
kara yolunun 14. kilometresinde, kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde sabah saatlerinde dağlık alandan kopan kaya parçaları yola düştü. Bu esnada trafikte seyreden araçlarda herhangi bir hasar yaşanmazken yol, yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.
Yola düşen kaya parçaları, Karayolları ekiplerince temizlendi.
Ulaşım, başka kaya parçalarının düşme riskine karşı tek şeritten sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:01 Kaynak: AA
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