Son Dakika Haberleri: Yola Düşen Kaya Parçaları Ulaşımı Aksattı

Yola Düşen Kaya Parçaları Ulaşımı Aksattı

46 dakika önce

Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yola Düşen Kaya Parçaları Ulaşımı Aksattı, System.String[]
Seydişehir- Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde sabah saatlerinde dağlık alandan kopan kaya parçaları yola düştü. Bu esnada trafikte seyreden araçlarda herhangi bir hasar yaşanmazken yol, yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Yola düşen kaya parçaları, Karayolları ekiplerince temizlendi.

Ulaşım, başka kaya parçalarının düşme riskine karşı tek şeritten sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:01 Kaynak: AA

Sabah, Antalya, Seydişehir, Güncel
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