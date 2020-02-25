Yola düşen kaya parçasını kamyonuyla çekti - Son Dakika
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Yola düşen kaya parçasını kamyonuyla çekti

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde, D-300 kara yoluna düşen kaya parçası yoldan geçen kamyon sürücüsü tarafından araca halatla bağlanılarak yol kenarına çekildi.

Yola düşen kaya parçasını kamyonuyla çekti, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde, D-300 kara yoluna düşen kaya parçası yoldan geçen kamyon sürücüsü tarafından araca halatla bağlanılarak yol kenarına çekildi.

Alınan bilgiye göre, Medişey Mahallesi mevkisinde tepeden düşen bir kaya, D-300 kara yolunun Malatya istikametinin tek şeridini ulaşıma kapadı.

Yoldan geçen saman yüklü bir kamyon sürücüsü, kaya parçasını halatıyla aracının arkasına bağlayıp yolun kenarına çekti.

İlçe trafik ekiplerinin de önlem aldığı olay da herhangi bir sorun yaşanmadı.

Yoldan geçen diğer sürücüler ismi öğrenilemeyen duyarlı kamyon sürücüsüne teşekkür etti.

Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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