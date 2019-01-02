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Yola Düşen Lastiğe Çarpan Minibüs Devrildi: 17 Yaralı

28 dakika önce

Bolu'da, TEM otoyolu üzerinde kamyondan düşen lastiğe çarpan minibüs devrildi.

Yola Düşen Lastiğe Çarpan Minibüs Devrildi: 17 Yaralı, System.String[]
Bolu'da, TEM otoyolu üzerinde kamyondan düşen lastiğe çarpan minibüs devrildi. Kazada, 17 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri ışıklarla şarampolde insan aradı.

Olay, saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'ya bir cenazeye giden vatandaşları taşıyan Muhsin Baş idaresindeki 34 SU 0803 plakalı minibüs, geri dönüş yolunda kamyondan yola düşen lastiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere vurduktan sonra devrildi.

Güzergahtaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Muhsin Baş ve minibüste bulunan 16 yolcu yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi acil servislerine kaldırıldı.

Şarampolde insan aradılar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, camları paramparça olan minibüsten şarampole düşen yolcu olabileceği ihtimaliyle, ellerindeki fenerlerle arama yaptı. Yapılan aramada, minibüsün dışında herhangi bir yaralının olmadığı tespit edildi.

Kaza nedeniyle, yaklaşık 1 saat boyunca trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa
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