Yola düşen lastiğe çarpan minibüs devrildi: 17 yaralı İtfaiye
ekipleri şarampolde insan aradı
BOLU - Bolu
'da, TEM Otoyolu üzerinde kamyondan düşen lastiğe çarpan ve içerisinde 20 kişi bulunan minibüs devrildi. Kazada, toplam 17 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri ışıklarla şarampolde insan aradı.
Olay, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul
istikameti Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu
'ya bir cenazeye giden vatandaşları taşıyan Muhsin Baş idaresindeki 34 SU 0803 plakalı minibüs, geri dönüş yolunda kamyondan yola düşen lastiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere vurduktan sonra devrildi.
Güzergahtaki diğer sücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevkedildi. Kazada, sürücü Muhsin Baş ve minibüste bulunan 16 yolcu yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisleri'ne kaldırıldı.
Şarampolde insan aradılar
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, camları paramparça olan minibüsten şarampole düşen yolcu olabileceği ihtimaliyle, ellerindeki fenerlerle arama yaptılar. Yapılan aramada, minibüsün dışında herhangi bir yaralının olmadığı tespit edildi.
Kaza nedeniyle, yaklaşık 1 saat boyunca trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.