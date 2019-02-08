Yola Düşen Masa Trafiği Birbirine Kattı
55 dakika önce
Eskişehir Kütahya yolunda bir nakliye kamyonunun kasasından düşen masa trafiği felç etti.
Eskişehir Kütahya
yolunda bir nakliye kamyonunun kasasından düşen masa trafiği felç etti.
Araçlarıyla seyahat eden sürücüler yolun ortasında duran masayı görünce şoke oldu. 4 şeritli yolun tam ortasında ters bir şekilde bulunan masa, büyük kaza riski oluşturdu. Gün boyunca binlerce aracın geçtiği yolda oluşan tehlike duyarlı bir sürücünün arabasından inerek masayı kenara taşımasıyla son buldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:01 Kaynak: İHA
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