Son Dakika Haberleri: Yola Düşen Narenciye Ölümüne Sebep Oldu

Yola Düşen Narenciye Ölümüne Sebep Oldu

10 dakika önce

Adana'da motosiklet kullanırken düşen narenciye nedeniyle trafik kazası yapan adliye özel güvenlik görevlisi, hayatını kaybetti.

Yola Düşen Narenciye Ölümüne Sebep Oldu, System.String[]
Adana'da motosiklet kullanırken düşen narenciye nedeniyle trafik kazası yapan adliye özel güvenlik görevlisi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesinde 13 Ocak günü meydana geldi. Adana Adliyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Coşkun (27) 13 Ocak günü akşam kullandığı 01 AAH 251 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, Mavi Bulvar'da yola düşen narenciye nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralanan Mehmet Coşkun kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşkun'un cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde toprağa verildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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