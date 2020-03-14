Yola düşen paraları toplayıp gitti - Son Dakika
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Yola düşen paraları toplayıp gitti

6 saat önce

Karabük'te, kimliği belirsiz bir kişi, yola düşen 300 lirayı toplayıp kayıplara karıştı.

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Karabük'te, kimliği belirsiz bir kişi, yola düşen 300 lirayı toplayıp kayıplara karıştı. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Caddesi'nde otomobili arızalanan Hakkı E., otomobilini park edip tamirci çağırdı. Arıza giderilirken Hakkı E, tamirciye ücretini ödemek istedi, ancak 500 lirasının cebinde olmadığını fark etti. Otomobilinin altında 200 lirayı bulan Hakkı E, parayı düşürdüğünü anlayınca çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hakkı E., içinde bulunduğu, kaputu açık otomobilinin hemen önünde yola saçılan paraları toplayıp kendilerine hiçbir şey sormadan uzaklaşan genci görünce şaşkınlık yaşadı.


Hakkı E, olayı polise ihbar eden ederken, ekipler kimliği belirsiz kişiyi bulmak için çalışma başlattı. - KARABÜK

Zonguldak, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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