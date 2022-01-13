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YOLA DUVAR ÖREN YEŞİLAĞAÇ: ALDIĞIM ARSADAN YOLUN GEÇTİĞİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

YOLA DUVAR ÖREN YEŞİLAĞAÇ: ALDIĞIM ARSADAN YOLUN GEÇTİĞİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

13.01.2022 15:26

KAYSERİ'de arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu, bir bölümüne duvar örerek trafiğe kapatan Gülcan Yeşilağaç, "Paramı verip, tapumu aldım. Bu arsa üzerinde bizimle 3 hissedar vardı.

KAYSERİ'de arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu, bir bölümüne duvar örerek trafiğe kapatan Gülcan Yeşilağaç, "Paramı verip, tapumu aldım. Bu arsa üzerinde bizimle 3 hissedar vardı. Hissedarlardan birisinin arsası icralık oldu. Benim evime de icra geldi. Ben de icralık olan hisseyi almak zorunda kaldım. Arsanın içinde yolun da olduğu sonradan ortaya çıktı. Buranın yol olduğunu bilseydim almazdım" dedi.

Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi'nde oturan Gülcan ve Mehmet Yeşilağaç çifti, evlerinin önünden geçen yolun bir bölümünün kendilerine ait araziden geçtiğini iddia edip, briketle duvar ördü. Belediye otobüslerinin güzergah olarak kullandığı caddenin ulaşıma kapanmasıyla birçok vatandaş mağdur oldu, sürücüler de geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede, okula ve evlerine gitmek isteyenler duvarın üzerinden atladı.

Yaşadıkları süreci anlatan Gülcan Yeşilağaç, "Ben bu arsanın sahibiyim. Arsamız tapuludur. Tapusuz diye bize bir sürü hakaretler oluyor. Burada bizimle alakalı bir şey yok. Belediyeyle alakalı bir şey. Burada komşumla kötü oluyorum. Buna bir çare bulsunlar. Burada benlik bir şey yok. Ben paramı verip, tapumu aldım. Belediyeye gittik. 'Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapıyorsanız yapın. İsterseniz orayı çevirin' dediler. Biz belediyeden geldik. O yüzden yolu çevirdik. Kafamıza göre bir şey yapmadık. Bu yol bizim. Paramızı verdik. Tapumuzu aldık" diye konuştu.

'ALDIĞIM ARSA BU YOL ÇIKTI'

Bölgede oturanların kendilerine tepki gösterdiğini belirten Yeşilağaç, "Benim komşularımla aramda bir şey yok. Burası önceden yol değildi. Komşular dilekçe vererek, buradaki pislik kalksın istediler. Yoksa burada yol yoktu. Ben burada 23-24 yıldır oturuyorum. Bu arsa üzerinde bizimle birlikte 3 hissedar vardı. Hissedarlardan birisinin üzerindeki arsa, icralık oldu. Benim evime de icra geldi. Ben de icralık olan hisseyi almak zorunda kaldım. Arsanın içinde yolun da olduğu sonradan ortaya çıktı. Buranın yol olduğunu bilseydim almazdım. Ben evimin önünü alıyorum sandım. Aldığım arsa bu yol çıktı. Ben kimseyle kötü olmak istemiyorum. Ben buradan yolu kullanma izni vermiyorum. Diğer bir yol daha var. O yolu kullansınlar. Eşim bu işi çözmek için yine belediye gitti. Burada bizlik bir şey yok. İnsanlar bunun için belediyeye gitsinler. Neden bizimle uğraşıyorlar?" dedi.

YOLA DUVAR ÖREN YEŞİLAĞAÇ: ALDIĞIM ARSADAN YOLUN GEÇTİĞİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
YOLA DUVAR ÖREN YEŞİLAĞAÇ: ALDIĞIM ARSADAN YOLUN GEÇTİĞİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
YOLA DUVAR ÖREN YEŞİLAĞAÇ: ALDIĞIM ARSADAN YOLUN GEÇTİĞİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

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Kocasinan, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YOLA DUVAR ÖREN YEŞİLAĞAÇ: ALDIĞIM ARSADAN YOLUN GEÇTİĞİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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