Yola fırlayan 10 yaşındaki çocuk hareket halindeki otobüse böyle çarptı - Son Dakika

Yola fırlayan 10 yaşındaki çocuk hareket halindeki otobüse böyle çarptı

İzmir'de faciadan dönüldü

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde yola fırlayan 10 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otobüse çarparak yaralandı. Çocuğun otobüse çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 10 yaşındaki Caruh Tebarek, ara yoldan hızla koşarak caddeye atladı. O sırada cadde üzerinden geçmekte olan otobüse çarpan çocuk, çarpmanın etkisiyle kendisini yerde buldu. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.