Bilecik'e trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pelitözü Mahallesinden Bilecik istikametine seyir halindeki Cemal O. yönetimindeki 16 UC 573 plakalı otomobil, Gülnur Sokakta aniden yola çıkan 6 yaşındaki Feride I'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kaynak: AA
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