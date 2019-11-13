Son Dakika Haberleri: Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
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Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

6 saat önce

Adıyaman'da, aniden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı, System.String[]

Adıyaman'da, aniden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 POL 89 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı önünde yola aniden fırlayan Ahmet Osman isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Ahmet Osman, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
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