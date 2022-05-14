Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
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Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

14.05.2022 18:26
Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kulu merkez Değirmenözü yolunda Hatip Gazi Camii yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 M 1691 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmek için aniden yola fırlayan 7 yaşındaki E.Ç. isimli kız çocuğuna çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA

Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

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Otomobil, Konya, Gazi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
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