Yola Fırlayan Çocuk Ölümle Burun Buruna Geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aniden yola fırlayan çocuk, kamyonetin ani fren yapması sonucu ölümden son anda kurtuldu, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aniden yola fırlayan çocuk, kamyonetin ani fren yapması sonucu ölümden son anda kurtuldu, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Dervişpaşa Mahallesi'nde babasına ait işyerinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Esma Cinkara, bir anda yola fırladı. O sırada yoldan geçen bir kamyonet, sürücüsünün ani fren yapmasıyla küçük Esma'ya hafifçe çarptı.



Sürücünün dikkati sayesinde ölümden dönen küçük Esma, çevredeki esnaflarca kucaklanarak babasına teslim edildi. Kaza anı ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Küçük kızı kucağına alarak babasına teslim eden Hamza Çevlik, kaza anında küçük Esma ile oyun oynadıklarını, küçük kızın yolun karşısına aniden geçmeye çalışması sonucu kazanın yaşandığını söyledi.



Sürücünün dikkati sayesinde kazanın hafif atlatıldığını dile getiren Çevlik, "Esma kaldırıma geçti. Tekrar bana doğru gelirken aniden yola çıktı. Bu esnada bir araç geliyordu. Hafif çarptı. Çok şükür korkacak bir durum olmadı. Esma'yı çok seviyoruz. Bizi korkuttu." dedi.



Küçük Esma'nın babası Birol Cinkara da, iş yerinin önünde oynayan kızının bir anlık dikkatsizlik sonucu yola çıktığını dile getirerek, "Benim bir anlık dalgınlığım büyük felakete yol açıyordu. Çok şükür kızımda bir şey yok. Anne ve babalardan isteğim dikkatli olsunlar, çocuklarını yalnız bırakmasınlar, takip etsinler." diye konuştu.

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