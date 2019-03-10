Son Dakika Haberleri: Yola Fırlayan Çocuk Otobüsün Altında Kaldı

Yola Fırlayan Çocuk Otobüsün Altında Kaldı

1 saat önce

Ailenin dikkatsizliği kötü bitti.

Ailenin dikkatsizliği kötü bitti. Görüntüler Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'dan. Bahçede oynayan iki küçük çocuk, demir kapıyı açıp dışarı çıkıyor. Çocuklardan biri aniden yola fırlıyor. Durumu fark eden anne hemen peşinden koşsa da faciayı önleyemiyor. Yola koşan küçük çocuk otobüsün altında kalıyor. Anne çaresiz bir şekilde oğlunu kucağına alıp hastaneye götürürken o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

Anne, Güneydoğu Asya, Tayland, Güncel
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