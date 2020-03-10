Yola fırlayan kedinin neden olduğu kaza kameraya yansıdı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yola fırlayan kediden kaçmak için sürücünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde gitmekte olan otomobilin kadın sürücüsü M.K, yola fırlayan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil cadde kenarındaki bir iş yerine çarparak durdu. Otomobilin önünden kedi ise son anda kurtuldu.

Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek, kadın sürücüye araçtan inmesi için yardım etti.

Öte yandan kazaya karışan otomobilde ve iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.