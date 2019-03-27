Son Dakika Haberleri: Yola Fırlayan Köpeğe Otobüs Çarptı

Yola Fırlayan Köpeğe Otobüs Çarptı

35 dakika önce

Denizli'de sahibinin peşi sıra evden çıkarak yola fırlayan yavru köpek otobüsün altında kalarak telef oldu.

Yola Fırlayan Köpeğe Otobüs Çarptı, System.String[]
Denizli'de sahibinin peşi sıra evden çıkarak yola fırlayan yavru köpek otobüsün altında kalarak telef oldu. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Pamukkale ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Başa isimli vatandaş alışveriş yapmak için erken saatlerde evinden çıktığı sırada yavru köpek de sahibinin peşi sıra açık bıraktığı kapıdan fırlayarak yola çıktı. Bu esnada yoldan geçen otobüs şoförü köpeği fark etmeyince minik köpek otobüsün altında kaldı. Otobüsün ezdiği köpeğe önce sahibi ve çevredekiler müdahale etti. Ancak bacakları ezilen köpek kısa bir süre sonra telef oldu.

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yola aniden çıktığı daha sonra kendisini fark etmeyen otobüsün ise hayvanın üzerinden geçtiği görülüyor. Olayda köpeğin sahibi Başa hayvanın başına gidip bir süre bekleyerek daha sonra eğilip köpeğe müdahale ediyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:58 Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa
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