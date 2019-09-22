Son Dakika Haberleri: Yola fırlayan küçük kıza otomobil çarptı
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Yola fırlayan küçük kıza otomobil çarptı

28 dakika önce

Bilecik'te aniden yola fırlayan 12 yaşındaki kıza otomobil çarptı.

Yola fırlayan küçük kıza otomobil çarptı, System.String[]

Bilecik'te aniden yola fırlayan 12 yaşındaki kıza otomobil çarptı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük ilçesinde doğru seyir halindeki 54 BP 719 plaka otomobil sürücüsü Abdurrahman Yıldız, İstasyon Mahallesi Osmangazi Caddesi geldiği esnada yolun karşısına geçmek için yola fırlayan Elif Su T.'ye (12) aracın sağ ön kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kız, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Abdurrahman Yıldız, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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