Son Dakika Haberleri: Yola Giren Gence, Metrobüs Çarptı

Yola Giren Gence, Metrobüs Çarptı

1 saat önce

Bakırköy'de 19 yaşındaki genç, yoluna girdiği metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yola Giren Gence, Metrobüs Çarptı, System.String[]
Bakırköy'de 19 yaşındaki genç, yoluna girdiği metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Karaağaç, İncirli Metrobüs Durağı yakınlarında metrobüs yoluna girdi.

Bu sırada Topkapı yönünde giden F. A. yönetimindeki metrobüs, Karaağaç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:13 Kaynak: AA

Metrobüs Durağı, Karaağaç, Bakırköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul- Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Moldova Maçını Takip Etti AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekçi: İçkili mekanları tartışmak yobazlıktır! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 22:15:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yola Giren Gence, Metrobüs Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]