Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczaneci ağır yaralandı - Son Dakika
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Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczaneci ağır yaralandı

03.04.2022 18:04
Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczaneci ağır yaralandı

Denizli'de karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada yola ilk adımını atan eczaneciye seyir halindeki otomobil çarptı.

Denizli'de karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada yola ilk adımını atan eczaneciye seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan eczaneci, kanlar içinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çamlık Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan eczaneci F.K.'ye, yola adımını attığı an Ahmet S.A. yönetimindeki 20 ASA 93 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.K. metrelerce havaya fırlayarak orta refüje savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Sürücü ve vatandaşlar kan kaybeden eczaneciye ilk müdahalesini gerçekleştirdiği sırada olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bir süre tek şeritli trafik akışının sağlandığı yolda görevliler önlem alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise çalışmalar gerçekleştirdi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan F.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü Ahmet S.A. ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - DENİZLİ

Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczaneci ağır yaralandı
Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczaneci ağır yaralandı
Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczaneci ağır yaralandı
Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczaneci ağır yaralandı

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Mehmetçik, Pamukkale, Otomobil, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczaneci ağır yaralandı - Son Dakika


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