Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu
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Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef olduMALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şehirlerarası yola çıkan bir ayı, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.
Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:16 Kaynak: İHA
MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şehirlerarası yola çıkan bir ayı, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.
Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan ilçesi Hasançelebi Mahallesi mevkiinde dağlık alandan şehirlerarası yola çıktığı belirlenen ayı, hızla ilerleyen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.
Ayıya çarpan araç olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen başka bir sürücü durumu fark etti.
Yaban ayısının hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu Malatya Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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