Yola İnen Ayıları Görüntüledi
5 dakika önce
Bingöl karayoluna inen ayılar bir sürücü tarafından görüntülendi.
DİYARBAKIR-Bingöl karayoluna inen ayılar bir sürücü tarafından görüntülendi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında aracıyla yolculuk yapan bir kişi, yola inen ayıları görüntüledi. Ayıların yol kenarında yürüdükleri gözlendi.
- Diyarbakır
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:39 Kaynak: DHA
Vicdansız Anne, Tedavi İçin Hastaneye Götürdüğü Çocuğunu Döverken Görüntülendi
Diyarbakır'da Askerler, Yaralı Akbabayı Donmak Üzereyken Buldu
Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı