Son Dakika Haberleri: Yola İnen Ayıları Görüntüledi

Yola İnen Ayıları Görüntüledi

5 dakika önce

Bingöl karayoluna inen ayılar bir sürücü tarafından görüntülendi.

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DİYARBAKIR-Bingöl karayoluna inen ayılar bir sürücü tarafından görüntülendi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında aracıyla yolculuk yapan bir kişi, yola inen ayıları görüntüledi. Ayıların yol kenarında yürüdükleri gözlendi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:39 Kaynak: DHA

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