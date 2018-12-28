Yola İnen Ayıları Görüntüledi

Bingöl karayoluna inen ayılar bir sürücü tarafından görüntülendi.

DİYARBAKIR-Bingöl karayoluna inen ayılar bir sürücü tarafından görüntülendi.



Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında aracıyla yolculuk yapan bir kişi, yola inen ayıları görüntüledi. Ayıların yol kenarında yürüdükleri gözlendi.



- Diyarbakır

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