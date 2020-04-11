Yola inen tilkiyle kediyi birlikte besledi - Son Dakika

Yola inen tilkiyle kediyi birlikte besledi
6 saat önce
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişi, yola inen tilki ile kediyi birlikte besledi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişi, yola inen tilki ile kediyi birlikte besledi.
İlçeye bağlı Ortakçı göletine giden Volkan Deniz, göletin kenarındaki yolda bulunan kediyi beslemeye başladı.
Bir süre sonra yola inen tilkiyi fark eden Deniz, tilkiye de yanında bulunan ekmekten verdi.
Deniz'in bu anları kaydettiği cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tilkinin ekmeği alarak yamaçtaki toprağı kazıp saklaması yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:07 Kaynak: AA
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