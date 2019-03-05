Yola İnen Yaban Keçisi Görüntülendi
38 dakika önce
TUNCELİ'de koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçisi, yiyecek aramak için indiği karayolunda görüntülendi.
TUNCELİ'de koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçisi, yiyecek aramak için indiği karayolunda görüntülendi. Tunceli
'de kış şartlarının zorlu geçmesi ve yakın zamana kadar kar yağışının aralıklarla devam etmesi sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçisi, Munzur Vadisi
Milli Parkı'na indi. Tunceli- Ovacık
karayolunda aracıyla seyahat eden İnan Atmış, karayoluna inen yaban keçisini cep telefonuyla görüntüledi. Atmış'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, 8 yaşında olduğu tahmin edilen uzun boynuzlu yaban keçisi, bir süre karayolunda ilerledikten sonra kayalık alana çıkarak yiyecek aramaya devam etti. - Tunceli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:07 Kaynak: DHA
Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı
Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL
Fenerbahçe, Skrtel'in Yerini Mısırlı Stoper Hegazy'le Doldurmak İstiyor