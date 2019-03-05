Son Dakika Haberleri: Yola İnen Yaban Keçisi Görüntülendi

Yola İnen Yaban Keçisi Görüntülendi

38 dakika önce

TUNCELİ'de koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçisi, yiyecek aramak için indiği karayolunda görüntülendi.

Yola İnen Yaban Keçisi Görüntülendi, System.String[]
TUNCELİ'de koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçisi, yiyecek aramak için indiği karayolunda görüntülendi.

Tunceli'de kış şartlarının zorlu geçmesi ve yakın zamana kadar kar yağışının aralıklarla devam etmesi sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçisi, Munzur Vadisi Milli Parkı'na indi. Tunceli- Ovacık karayolunda aracıyla seyahat eden İnan Atmış, karayoluna inen yaban keçisini cep telefonuyla görüntüledi. Atmış'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, 8 yaşında olduğu tahmin edilen uzun boynuzlu yaban keçisi, bir süre karayolunda ilerledikten sonra kayalık alana çıkarak yiyecek aramaya devam etti. - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:07 Kaynak: DHA

Munzur Vadisi, Tunceli, Güncel
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