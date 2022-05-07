YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde otomobilin, kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi mevkisinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 67 NN 026 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı istikametten gelerek kavşakta kontrolsüzce yola çıkan Hikmet Yılmaz'ın (78) kullandığı 67 ZK 644 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muazzez Yılmaz'ın (70) yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Hikmet Yılmaz ve diğer otomobilde bulunan Gözde Ö. (22), Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.