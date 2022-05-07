YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU 1 ÖLÜ, 2 YARALI

07.05.2022 21:22

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde otomobilin, kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde otomobilin, kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi mevkisinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 67 NN 026 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı istikametten gelerek kavşakta kontrolsüzce yola çıkan Hikmet Yılmaz'ın (78) kullandığı 67 ZK 644 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muazzez Yılmaz'ın (70) yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Hikmet Yılmaz ve diğer otomobilde bulunan Gözde Ö. (22), Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU 1 ÖLÜ, 2 YARALI
YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU 1 ÖLÜ, 2 YARALI
YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU 1 ÖLÜ, 2 YARALI
YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU 1 ÖLÜ, 2 YARALI

YORUMLAR
500
OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI Şişli'de otomobil takla attı Şişli'de otomobil takla attı

Hikmet Yılmaz, Gökçebey, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı
20:58 Ülkemizde 7 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 661 yeni vaka tespit edildi
20:40 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum
20:32 İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin sahibi İsmail Türüt isyan etti: Dava açacağım
20:31 Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! Yıldız futbolcuların olmayışı dikkatlerden kaçmadı
20:30 Ekrem İmamoğlu'na en sert tepkiyi Fenerbahçeli Fazıl Say verdi: Sen anca Rize vekili olursun
20:23 ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı!
20:21 İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi
19:32 Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında sert konuşan Koç'a cevap verdi: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 21:28:21. #1.13#
SON DAKİKA: YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement