Son Dakika Haberleri: Yola saçılan domatesleri toplayıp, evlerine götürdüler
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Yola saçılan domatesleri toplayıp, evlerine götürdüler

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçen TIR'ın dorsesindeki domatesler, yola saçıldı.

Yola saçılan domatesleri toplayıp, evlerine götürdüler, System.String[]


KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçen TIR'ın dorsesindeki domatesler, yola saçıldı. Çevre sakinleri, domatesleri toplayıp, evlerine götürdü.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Anada karayolunda meydana geldi. Şuayip Üğür'ün kontrolünü kaybettiği yönetimindeki 20 ACD 725 plakalı TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra durabilen TIR'ın şoförü Üğür, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. TIR'ın dorsesinde yüklü domateslerin bir bölümü ile yola saçıldı. Domates tarlasına dönen yol, kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Yola saçılan domatesleri çevre sakinleri toplayıp, evlerine götürdü.

- Konya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:40 Kaynak: DHA
Ereğli, Konya, Güncel
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