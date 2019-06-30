Yola saçılan kitaplar, trafiği tehlikeye düşürdü
41 dakika önce
SAMSUN'da yola saçılan ders kitapları trafiği tehlikeye düşürdü.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:15 Kaynak: DHA
SAMSUN'da yola saçılan ders kitapları trafiği tehlikeye düşürdü. Samsun
çevre yolu üzerinde çoğunluğu ortaöğretim seviyesindeki ders kitapları yola saçıldı. Sürücüler, otomobilleri ile kitapların üzerinden geçerek ilerlerken, polise ihbarda bulunarak yolun temizlenmesini istedi.
Emre Pank adlı sürücü, "Geri dönüşüm veya yardım amacıyla toplanılan kitaplar, bilmediğim bir sebepten dolayı yola saçılmış. Trafiğin tehlikeye düşmesine neden oluyor, yetkililerin müdahale etmesi iyi olur. Hem kağıt israfı hem de tehlikeli bir durum ortaya çıkarıyor. Polise haber verdim" dedi.
- Samsun
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