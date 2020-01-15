Yola savrulan çocuk - Son Dakika
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Yola savrulan çocuk

7 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sobran Mahalesi'nden Alaşehir yönüne doğru seyir halindeki özel otomobilde bulunan üç yaşındaki kız çocuğu arka koltukta otururken otomobilin kapısı açıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sobran Mahalesi'nden Alaşehir yönüne doğru seyir halindeki özel otomobilde bulunan üç yaşındaki kız çocuğu arka koltukta otururken otomobilin kapısı açıldı. Yola düşen ve olaydan yara almadan kurtulan çocuğun ve sürücünün kim olduğu belirlenemedi. Çocuğun düştüğünü farkeden sürücü yaklaşık elli metre gittikten sonra durabildi. Sürücü, çocuğu alıp yola devam etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yola savrulan çocuk

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:59 Kaynak: AA
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