Yola Savrulan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya İlçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya
'nın Alanya
İlçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza dün saat 14.30 sıralarında Oba
Mahallesi'nde D-400 karayolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Levent U. idaresindeki 07 ADM 648 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:07 Kaynak: İHA
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