Yola sızan kimyasal madde nedeniyle Bolu Dağı trafiğe kapandı (2)
21 dakika önce
100 KARAYOLU 4 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDIBolu Dağı'nda meydana gelen kazada tankerden sızan kimyasal madde nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan D-100 karayolunda AFAD, Karayolları ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri tarafından çalışma yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:33 Kaynak: DHA
D-100 KARAYOLU 4 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI
Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada tankerden sızan kimyasal madde nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan D-100 karayolunda AFAD, Karayolları ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Tankerde bulunan hidroklorik asit, başka bir tankere boşaltıldı. Ardından tanker olay yerinden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yolu yıkamasının ardından trafik 4 saat sonra, saat 06.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.
İran medyasında 'tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var' iddiası
23 Haziran İstanbul seçiminde nasıl oy kullanacağım? İşte adım adım oy kullanma rehberi
TPAO, Batman'daki taşınmazlarını ihale usulü satacak
Son dakika! Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi