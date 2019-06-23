Son Dakika Haberleri: Yola sızan kimyasal madde nedeniyle Bolu Dağı trafiğe kapandı (2)
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Yola sızan kimyasal madde nedeniyle Bolu Dağı trafiğe kapandı (2)

21 dakika önce

100 KARAYOLU 4 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDIBolu Dağı'nda meydana gelen kazada tankerden sızan kimyasal madde nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan D-100 karayolunda AFAD, Karayolları ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Yola sızan kimyasal madde nedeniyle Bolu Dağı trafiğe kapandı (2), System.String[]

D-100 KARAYOLU 4 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI
Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada tankerden sızan kimyasal madde nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan D-100 karayolunda  AFAD, Karayolları ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Tankerde bulunan hidroklorik asit, başka bir tankere boşaltıldı. Ardından tanker olay yerinden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yolu yıkamasının ardından trafik 4 saat sonra, saat 06.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:33 Kaynak: DHA
AFAD, Bolu, Güncel
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