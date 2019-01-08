Son Dakika Haberleri: Yola Terk Edilen Otomobil Yandı

Yola Terk Edilen Otomobil Yandı

2 saat önce

BURSA'nın Harmancık ilçesinde yol kenarına terk edilen otomobil yandı.

Yola Terk Edilen Otomobil Yandı, System.String[]
BURSA'nın Harmancık ilçesinde yol kenarına terk edilen otomobil yandı. Jandarma plakası sökülü halde olan otomobilin, çalıntı olma ihtimali üzerinde duruyor.

Harmancık ilçesi kırsal Bekdemirler Mahallesi Mezarlığı yakınlarında yanan bir otomobili gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Olay  yerine gelen Harmancık İtfaiyesi ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin plakasının söküldüğünü ve içerisinde sahibine yönelik herhangi bir belge bulunmadığını tespit etti. Otomobilin çalıntı olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma soruşturmaya başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:11 Kaynak: DHA

Bursa, Harmancık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor Camiye Kurulan Güneş Panelleri Sayesinde Hem Bin TL'lik Faturadan Kurtuldular Hem de Para Kazanmaya Başladılar

Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri Çocuğunu AVM'ye Bırakarak Terk Eden Anne, Çocuğunu Daha Önce de Çocuk Esirgeme Kurumuna Bırakmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:24:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yola Terk Edilen Otomobil Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]