Yola Terk Edilen Otomobil Yandı
2 saat önce
BURSA'nın Harmancık ilçesinde yol kenarına terk edilen otomobil yandı.
BURSA'nın Harmancık
ilçesinde yol kenarına terk edilen otomobil yandı. Jandarma
plakası sökülü halde olan otomobilin, çalıntı olma ihtimali üzerinde duruyor.
Harmancık ilçesi kırsal Bekdemirler Mahallesi Mezarlığı yakınlarında yanan bir otomobili gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Harmancık İtfaiyesi ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin plakasının söküldüğünü ve içerisinde sahibine yönelik herhangi bir belge bulunmadığını tespit etti. Otomobilin çalıntı olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma soruşturmaya başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:11 Kaynak: DHA
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