Son Dakika Haberleri: Yola Trafik Konisi Koyarken Otomobilin Çarptığı İşçi Öldü

Yola Trafik Konisi Koyarken Otomobilin Çarptığı İşçi Öldü

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, bulvar üzerinde yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan işçi Mehmet Olçun (44) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yola Trafik Konisi Koyarken Otomobilin Çarptığı İşçi Öldü, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, bulvar üzerinde yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan işçi Mehmet Olçun (44) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Buvarı'nda meydana geldi. Konak'tan Balçova yönüne giden 35 GE 3081 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan taşeron firma çalışanı Mehmet Olçun'a çarptı. Evli ve 4 çocuk babası Olçun, yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Olçun,  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Olçun, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olçun'un belediyeye hizmet veren taşeron şirketteki işine henüz bir hafta önce başladığı belirtildi.

Kazanın ardından, otomobilin sürücüsü olduğunu sanılan ve olay yerinden yürüyerek ayrılan şüpheli E.K., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, aracı kendisinin kullanmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi. Polis, içinde 6 kişi bulunan aracı kimin kullandığını belirlemek için çalışma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:43 Kaynak: DHA

İzmir, Konak, İşçi, Güncel
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