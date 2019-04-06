Yola Trafik Konisi Koyarken Otomobilin Çarptığı İşçi Öldü (2)
1 saat önce
SÜRÜCÜ BELLİ OLDUİzmir'in Konak ilçesinde, yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan işçi Mehmet Olçun'a çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü belirlendi.
SÜRÜCÜ BELLİ OLDU İzmir
'in Konak
ilçesinde, yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan işçi Mehmet Olçun'a çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü belirlendi. Polisin gözaltına aldığı, emmiyetteki ifadesinde otomobili kendisinin kullanmadığını söyleyen E.K.'nin ifadeleri doğrultusunda, ekipler aynı araçtaki A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.A.'nın, otomobili kendisinin kullandığını itiraf ettiği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:19 Kaynak: DHA
Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı
Seçimi Kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkanı, Görevi Bırakmadan Önce 300 İşçiyi Kovdu
Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
Meteoroloji Vatandaşlara Sağanak Yağış Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor