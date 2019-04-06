Son Dakika Haberleri: Yola Trafik Konisi Koyarken Otomobilin Çarptığı İşçi Öldü (2)

Yola Trafik Konisi Koyarken Otomobilin Çarptığı İşçi Öldü (2)

1 saat önce

SÜRÜCÜ BELLİ OLDUİzmir'in Konak ilçesinde, yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan işçi Mehmet Olçun'a çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü belirlendi.

Yola Trafik Konisi Koyarken Otomobilin Çarptığı İşçi Öldü (2), System.String[]
SÜRÜCÜ BELLİ OLDU

İzmir'in Konak ilçesinde, yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan işçi Mehmet Olçun'a çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü belirlendi. Polisin gözaltına aldığı, emmiyetteki ifadesinde otomobili kendisinin kullanmadığını söyleyen E.K.'nin ifadeleri doğrultusunda, ekipler aynı araçtaki A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.A.'nın, otomobili kendisinin kullandığını itiraf ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:19 Kaynak: DHA

İzmir, Konak, İşçi, Güncel
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