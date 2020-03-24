Yola tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yola tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Yola tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

6 saat önce

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 15 Mart'ta başlatılan "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu"nun devam ettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında dün, köy yolunda toprağa 60 santimetre gömülü 2 teneke içinde kullanılabilir durumda uzaktan kablo komutalı, amonyum nitratla güçlendirilmiş 60 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcı, gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir."

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Yola tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:21 Kaynak: AA

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