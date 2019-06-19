Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
2 saat önce
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin kullandığı yol güzergahında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı bulunup, imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:28 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesinde, güvenlik güçlerinin kullandığı yol güzergahında PKK
'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı bulunup, imha edildi.
Silopi ilçesindeki Başak Köyü yolu üzerinde kablo bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Drone destekli yapılan incelemede yola tuzaklanan, telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, imha edildi.
- Şırnak
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