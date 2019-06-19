Son Dakika Haberleri: Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
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Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

27 dakika önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin kullandığı yol güzergahında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı bulunup, imha edildi.

Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi, System.String[]


ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin kullandığı yol güzergahında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı bulunup, imha edildi.
Silopi ilçesindeki Başak Köyü yolu üzerinde kablo bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Drone destekli yapılan incelemede yola tuzaklanan, telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, imha edildi.

- Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:42 Kaynak: DHA
PKK, Silopi, Şırnak, Güncel
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