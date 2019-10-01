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Yola yağ döküldü, araçlar birbirine girdi: 1 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamire giden vinçten asfalta yağ dökülmesi sonucu 1 minibüs, 3 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Yola yağ döküldü, araçlar birbirine girdi: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamire giden vinçten asfalta yağ dökülmesi sonucu 1 minibüs, 3 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Facianın eşiğinde dönülen yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralanan motosiklet sürücü ise vatandaşlar tarafından gölgelik bir yere alınarak başının altına yastık konuldu. Yaralı sürücü gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Bursa- Ankara yolu Avarlar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine giden 34 BGG 66 plakalı vinçten seyir halindeyken yola yağ dökülmeye başladı. Durumu fark eden bir sürücü vinç şoförünü uyardı. Bunun üzerine sürücü arabayı yol kenarına park etti. Yola yağın döküldüğünden habersiz olan 16 KLK 77 plakalı araç kaymaya başladı. Bu araca arkasından gelen 16 KLH 22 plakalı motosiklet çarptı. Daha sonra 16 PC 261 plakalı otomobil ile 16 KV 058 plakalı araçlar birbirine çarptı. Bu araçlara ise arkasından gelen minibüs sürücü çarpmamak için direksiyonu kırınca kaldırıma çarparak ancak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü ana yolda 3 otomobil, 1 motosiklet ve 1 minibüste maddi hasar meydana gelirken, motosiklet sürücü kaza sonucu yaralandı. Yaralı sürücü ambulans gelene kadar vatandaşlar tarafından gölge bir yere alındı. Daha sonra getirilen yastık kafasının altına koyuldu. Yaralı daha sonra gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
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