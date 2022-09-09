YOLA YAKIT AKTI, 23 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ 21 YARALI

SAMSUN'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda, 23 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Samsun- Ordu karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.

VALİ DAĞLI 21 YARALIMIZ VAR

Samsun Valisi Zülküf Dağlı, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralananların sayısının 21 olduğunu açıkladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Vali Zülküf Dağlı yaptığı açıklamada, Ankara- Ordu karayolumuzun Eğitim Araştırma Hastanesinin hemen yakınında 23 aracımızın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Şu anda 21 yaralımız var. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok, ayakta tedavi edildiler. Taburcu edilenler var, müşahedeyi bekleyenler var. Hayati bir sıkıntı yok. Şu anda yol tamamıyla temizlendi, trafiğe açıldı. Bu manada bir tehlikemiz kalmadı. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Genel durumları itibariyle zaten bir sıkıntılı durumları da yok. Geçmiş olsun diliyorum dedi. (DHA)