Son Dakika Haberleri: Yola Yuvarlanan Dev Kayalar Parçalanıp Kepçelerle Taşındı

Yola Yuvarlanan Dev Kayalar Parçalanıp Kepçelerle Taşındı

1 saat önce

Antalya'da Akseki karayolu 14. kilometresinde yola yuvarlanan kayalar, karayolları ekipleri tarafından temizleniyor.

Yola Yuvarlanan Dev Kayalar Parçalanıp Kepçelerle Taşındı, System.String[]
Antalya'da Akseki karayolu 14. kilometresinde yola yuvarlanan kayalar, karayolları ekipleri tarafından temizleniyor. Karayolları ekipleri dev kayaları ekskavatörle kırarak kepçelerle taşırken bölünmüş yolda devam eden çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

Seydişehir-Akseki karayolunun 14. kilometresi dün sabah saatlerinde yola yuvarlanan kayalar nedeniyle kapandı. Antalya'ya gidiş istikametine yuvarlanan kayalar nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda karayolları ekiplerinin kepçeyle yaptığı çalışma sonrası yolun tek şeridi trafiğe açılabildi. Ekipler, yola başka kaya parçalarının da düşme ihtimali üzerine temizleme çalışmalarını tek şeritten sürdürüyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:12 Kaynak: İHA

Seydişehir, Antalya, Akseki, Güncel
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