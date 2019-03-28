Yolağzı İlkokulunda Kütüphane Açıldı
16 dakika önce
Gercüş ilçesinin Yolağzı İlkokulunda kütüphane açıldı.
Gercüş
ilçesinin Yolağzı İlkokulunda kütüphane açıldı.
Hayırseverlerin desteğiyle okul bünyesinde kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.
Okul müdürü Mehmet Dönder, yaptığı açıklamada, okumanın insanları zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirterek, kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Dönder, velileri de okul kütüphanesinde kitap okumaya davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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