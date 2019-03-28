Son Dakika Haberleri: Yolağzı İlkokulunda Kütüphane Açıldı

Yolağzı İlkokulunda Kütüphane Açıldı

16 dakika önce

Gercüş ilçesinin Yolağzı İlkokulunda kütüphane açıldı.

Yolağzı İlkokulunda Kütüphane Açıldı, System.String[]
Gercüş ilçesinin Yolağzı İlkokulunda kütüphane açıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle okul bünyesinde kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Okul müdürü Mehmet Dönder, yaptığı açıklamada, okumanın insanları zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirterek, kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dönder, velileri de okul kütüphanesinde kitap okumaya davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Gercüş, Güncel
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