Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi - Son Dakika

Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi

11.03.2021 11:54
Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüste rahatsızlanarak fenalık geçiren yolcu, rotasını değiştiren otobüs sürücüsü tarafından hastaneye yetiştirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüste rahatsızlanarak fenalık geçiren yolcu, rotasını değiştiren otobüs sürücüsü tarafından hastaneye yetiştirdi.

Olay Kocaeli'nin Derince ilçesi ile İzmit Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 105 hat numaraları halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Derince-Umuttepe güzergahında çalışan halk otobüsüne binen bir kadın yolcu, seyir halindeki otobüste aniden fenalaştı. Otobüsün arka kısmında fenalaşan yolcu, acı içinde sürücünün yanına ilerlemeye başladı. Yanına gelen yolcunun durumunun ağır olduğunu gören Emre Kara adlı sürücü, inisiyatif alarak rotasını hastaneye çevirdi.

Yolcunun halini görünce rotayı hastaneye çevirdi

Yolcusunun acılar içerisinde kıvrandığını gören halk otobüsü sürücüsü Kara, bir yandan rahatsızlanan yolcuyu sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da araçtaki yolcuları da bilgilendirerek hızla hastanenin aciline ulaştı. Otobüsle Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi önüne gelen sürücü Kara, hemşirelerden destek istedi. Otobüsün kapısına gelen acil müdahale ekiplerince alınan hasta hastanede tedavi altına alındı. Bir süre içeride yolcusunun son durumu için bekleyen Kara, hastanın durumunun iyi olduğunu öğrendikten sonra seferine devam etti. Sürücü Kaya'nın bu hareketi araç içerisindeki yolcularından da destek buldu.

"Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı"

Sergilediği davranışı insanlık namına yaptığını ifade eden halk otobüsü sürücüsü Emre Kara, "Bizlere işe girmeden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu gibi durumlarla karşılaşabileceğimiz ve karşılaşılan bu durumlarda neler yapabileceğimizin eğitimi verildi. Bizler de yolcularımıza misafirlerimiz gibi davranıyoruz. İnsan evinde misafirine nasıl davranıyorsa araçlarımızda da tüm sürücü arkadaşlarımla birlikte aynı hassasiyetle davranıyoruz. Hoşgörülü, saygılı ve yolcu memnuniyeti adına elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi
Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi
Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi
Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi
Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi
Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi

Emre Kara, Umuttepe, Kocaeli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi - Son Dakika


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