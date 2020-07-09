Yolcu alma tartışmasında minibüs şoförü darbedildi (2) - Son Dakika

Yolcu alma tartışmasında minibüs şoförü darbedildi (2)
HER GÜN ÖNÜMÜZÜ KESİYORLARMersin'de yolcu alma meselesi yüzünden 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında çıkan tartışmada darbedilen şoför Metin Şahin, tanımadıkları şoförler yüzünden sık sık tartaklandıklarını söyledi.
HER GÜN ÖNÜMÜZÜ KESİYORLAR
Mersin'de yolcu alma meselesi yüzünden 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında çıkan tartışmada darbedilen şoför Metin Şahin, tanımadıkları şoförler yüzünden sık sık tartaklandıklarını söyledi. 17 yıldır Silifke-Koop'ta şoförlük yaptığını dile getiren Şahin, "Her zaman indir bindir yapıyoruz. Tanımadığımız Mes-Koop ve Kızkalesi Koop şoförleri Erdemli'ye girdiğimizde önümüzü kesiyorlar bizi darp ediyorlar. Dün önümüzü kestiler. Dövdüler. Ben sağa kırsaydım ölümlü kaza olabilirdi. Arabada can taşıyorum. Her gün önümüzü kesip darp ediyorlar" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:38 Kaynak: DHA
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