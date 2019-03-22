Yolcu Almak İçin Duran Minibüse Tır Çarptı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolcu almak için duran minibüse tırın arkadan çarptığı kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolcu almak için duran minibüse tırın arkadan çarptığı kazada biri ağır üç kişi yaralandı.



Dağkızılca mevkisinde meydana gelen kazada, Torbalı istikametine giden Yılmaz B'nin kullandığı 35 PEC 62 plakalı minibüse, yolcu almak için sağ şeritte durduğu sırada aynı yönde ilerleyen Faruk Z. yönetimindeki tır arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrilirken minibüste bulunan E.E, E.O. ile K.S. yaralandı.



Durumu ağır olan K.S'nin Kemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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