Son Dakika Haberleri: Yolcu Almak İçin Duran Minibüse Tır Çarptı

Yolcu Almak İçin Duran Minibüse Tır Çarptı

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolcu almak için duran minibüse tırın arkadan çarptığı kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Yolcu Almak İçin Duran Minibüse Tır Çarptı, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde yolcu almak için duran minibüse tırın arkadan çarptığı kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Dağkızılca mevkisinde meydana gelen kazada, Torbalı istikametine giden Yılmaz B'nin kullandığı 35 PEC 62 plakalı minibüse, yolcu almak için sağ şeritte durduğu sırada aynı yönde ilerleyen Faruk Z. yönetimindeki tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrilirken minibüste bulunan E.E, E.O. ile K.S. yaralandı.

Durumu ağır olan K.S'nin Kemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:27 Kaynak: AA

İzmir, Torbalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te Kamyonu TIR'a Bağlayıp Çalan Hırsızlar Pes Dedirtti Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı Patates Üreticileri Don Olayına Karşı Elyafla Önlem Aldı Son dakika! Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:54:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu Almak İçin Duran Minibüse Tır Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]