'Yolcu altı' kapasite gitti, havada navlun katlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Yolcu altı' kapasite gitti, havada navlun katlandı - Son Dakika Ekonomi

'Yolcu altı' kapasite gitti, havada navlun katlandı

1 saat önce

Toplam kapasitenin %70'ini oluşturan yolcu altı hava kargoda, uçakların yarıya yakını devre dışı kaldı, bazı hatlarda navlun bir anda iki kata yakın arttı.

'Yolcu altı' kapasite gitti, havada navlun katlandı, System.String[]

Toplam kapasitenin %70'ini oluşturan yolcu altı hava kargoda, uçakların yarıya yakını devre dışı kaldı, bazı hatlarda navlun bir anda iki kata yakın arttı. Deniz yolu ve karayolunda ise boş konteyner ve dorse bulmak giderek zorlaşınca, bu modlarda da navlun artışı hızlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:07 

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