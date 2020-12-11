Yolcu azaldı, rekabet doğdu, bilet fiyatları düştü

TOKAT - Tokat'ta yolcunun azalması nedeni ile ortaya çıkan rekabet bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarında indirime gitmesine neden oldu.

Korona virüs salgını nedeni ile kısıtlamalarla çalışan şehirlerarası otobüs işletmeleri zor günler geçiriyor. Tokat Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu sayısının düşmesi ile birlikte bazı otobüs firmaları bilet fiyatlarında indirime gitti. Tokat Otobüsçüler ve İşletmeciler Dernek Başkanı Ahmet Arat, pandemiden en fazla etkilenen sektörün başında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının geldiğini kaydetti. Korona virüs nedeni ile yolcu sayısında yüzde 60 oranda düşüş yaşandığını belirten Başkan Arat, "Arz talep dengesinden dolayı bazı meslektaşlarımız bilet fiyatlarını kırdı. Şu an Tokat değil Türkiye'deki şehirlerarası yolcu taşıyan işletmeler zarar ediyor. Vatandaşlarımızın gözden kaçırdığı bir konu var. Geçtiğimiz günlerde bunu Ulaştırma Bakanımızda bahsetti. Otobüslerimiz her seferden sonra dezenfekte ediliyor. HES koduna göre bilet kesiyoruz" dedi.

Arz talep dengesi bilet fiyatlarını düşürdü

Başkan Arat, arz talep dengesinden dolayı fiyatlardaki düşüşe dikkat çekerek, "Yolcunun azlığından dolayı bazı meslektaşlarımız fiyatları aşağı indirdi. İstanbul bilet fiyatımız 120 lira. Geçen yıl pandemiden önce 150 lira olan İstanbul bilet fiyatı, akaryakıt ve diğer maliyetlerden dolayı en kötü 180-200 lira olması gerekiyordu" diye konuştu.