Son Dakika Haberleri: Yolcu Çaldı, Şoför Söyledi

Yolcu Çaldı, Şoför Söyledi

8 dakika önce

ADANA'da özel halk otobüsünde bağlama çalan yolcu ile ona türkü söyleyerek eşlik eden otobüs şoförünün görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yolcu Çaldı, Şoför Söyledi, System.String[]
ADANA'da özel halk otobüsünde bağlama çalan yolcu ile ona türkü söyleyerek eşlik eden otobüs şoförünün görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı güzergahında ilerleyen özel halk otobüsünde yolculuk yapan yolcu, bağlamasını çıkarıp, 'Suzan Suzi' türküsünü çalmaya başladı. Otobüs şoförü ise türküyü söyleyerek ona eşlik etti. Başka bir yolcunun cep telefonuyla görüntülediği 'mini konser', diğer yolcular tarafından da beğeniyle karşılandı. Bazı yolcuların da bağlama çalan gencin bağlama kabına para bıraktığı görüldü. İkilinin performansı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:03 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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