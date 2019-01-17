Yolcu Dolu Dolmuşun El Frenini Çekmeyi Unuttu, Facianın Eşiğinden Böyle Dönüldü

Yolcu dolu dolmuşun el frenini çekmeyi unuttu, facianın eşiğinden böyle dönüldü Dikkatsiz sürücünün el frenini çekmediği ve görevlinin yolcuları kurtardığı anlar kameradaİZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde, iddialara göre yolcu dolu dolmuşla istasyona gelen ve yakıt almak isteyen sürücü, el...

Yolcu dolu dolmuşun el frenini çekmeyi unuttu, facianın eşiğinden böyle dönüldü

Dikkatsiz sürücünün el frenini çekmediği ve görevlinin yolcuları kurtardığı anlar kamerada



İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde, iddialara göre yolcu dolu dolmuşla istasyona gelen ve yakıt almak isteyen sürücü, el frenini çekmeyi unutunca adeta faciadan dönüldü. Aracın hareket ettiğini gören istasyon görevlisinin koştuğu ve aracı durdurduğu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik kameralarının kaydettiği olay, Çiğli ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İlçede yolcu taşıyan bir dolmuşun sürücüsü, akaryakıt almak üzere bir istasyona geldi. El frenini çekmeyi unutan ve aşağıya inen sürücü, daha sonrada istasyondan içeriye girdi.

O kadar dalgındı ki inerken hareket ettiğini fark etmedi

Dalgın sürücü, araçtan aşağıya indiğinde ise aracının hareket ettiğini fark etmedi. İşte tam bu sırada el freni çekilmeyen ve içerisinde yolcu olan dolmuş hareket etmeye başladı. Bu sırada yolcularda paniğe kapıldı.

İstasyon görevlisi hemen koştu

İstasyon görevlisinin dikkati ise olası bir facianın önüne geçti. Görevli aracın hareket ettiğini görür görmez hemen koştu ve hareket eden aracı durdurdu. Görevli, en işlek bir yol üzerinde meydana gelen olayda, aracın yola çıkmadan durdurdu ve olası bir facianın da önüne geçmiş oldu. Tüm bu anlar ise kameralara yansıdı.

İzmir'de, 30 Nisan 2018 tarihinde yaşanan olayda da aynı tehlike atlatılmıştı. Karşıyaka ilçesindeki olayda, yine bir benzin istasyonunda sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu servis minibüsü de yola fırlamış ve sürücüsü tarafından son anda durdurulmuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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