Yolcu dolu minibüs ciple çarpıştı, 11 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde içerisinde yolcuların bulunduğu bir minibüs, karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralanırken araçlarda büyük zarar meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Saat 09.00 sıralarında İnegöl'ün Hamzabey mahallesinden aldığı yolcuları İnegöl merkeze götürmek üzere yola çıkan sürücü Necati Kahraman (67) yönetimindeki minibüs, mahalleye gelmekte olan Mehmet Furkan Doğan (30) yönetimindeki cip ile kafa kafaya çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kaza sonucu araçların sürücüleriyle, minibüsteki yolcular Cansu Bodur (25), Sena Civanlar (20), Ali Göçen (85), Recep Öztürk (59), Orhan Kesen (57), Elif U. (16), Ozan Kuru (23), Mihriye Kesen( 58) ve Ebrar İ.(14) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Jandarma komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.