 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yolcu dolu minibüs ciple çarpıştı, 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Yolcu dolu minibüs ciple çarpıştı, 11 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 26.10.2023 11:24

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu dolu minibüs, karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde içerisinde yolcuların bulunduğu bir minibüs, karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralanırken araçlarda büyük zarar meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Saat 09.00 sıralarında İnegöl'ün Hamzabey mahallesinden aldığı yolcuları İnegöl merkeze götürmek üzere yola çıkan sürücü Necati Kahraman (67) yönetimindeki minibüs, mahalleye gelmekte olan Mehmet Furkan Doğan (30) yönetimindeki cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Yolcu dolu minibüs ciple çarpıştı, 11 kişi yaralandı

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kaza sonucu araçların sürücüleriyle, minibüsteki yolcular Cansu Bodur (25), Sena Civanlar (20), Ali Göçen (85), Recep Öztürk (59), Orhan Kesen (57), Elif U. (16), Ozan Kuru (23), Mihriye Kesen( 58) ve Ebrar İ.(14) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Jandarma komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yolcu dolu minibüs ciple çarpıştı, 11 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu dolu minibüs ciple çarpıştı, 11 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 23:32:53. #1.13#
SON DAKİKA: Yolcu dolu minibüs ciple çarpıştı, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement