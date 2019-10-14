Son Dakika Haberleri: Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı

Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı

1 saat önce

Sancaktepe'de yolcu dolu minibüs sollama yaptığı sırada önce kamyonete, ardından da duvara çarptı.

Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı, System.String[]

Sancaktepe'de yolcu dolu minibüs sollama yaptığı sırada önce kamyonete, ardından da duvara çarptı.Yolcuların büyük panik yaşadığı olayda iki kişi yaralanırken, faciadan dönüldü.


Kaza Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Halis Bulut yönetimindeki 34 TMB 68 plakalı yolcu dolu minibüs sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Gökhan Helman yönetimindeki 34 FR 0728 plakalı kamyonete çarptı. Ardından duramayan minibüs bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpma sonrası minibüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Duvara çarpan minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

Fatih Mahallesi, Sancaktepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
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