Son Dakika Haberleri: Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı

Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı

1 saat önce

Sancaktepe'de yolcu dolu minibüs sollama yaptığı sırada önce kamyonete, ardından da duvara çarptı.

Sancaktepe'de yolcu dolu minibüs sollama yaptığı sırada önce kamyonete, ardından da duvara çarptı.Yolcuların büyük panik yaşadığı olayda iki kişi yaralanırken, faciadan dönüldü.

Kaza Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Halis Bulut yönetimindeki 34 TMB 68 plakalı yolcu dolu minibüs sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Gökhan Helman yönetimindeki 34 FR 0728 plakalı kamyonete çarptı. Ardından duramayan minibüs bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpma sonrası minibüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Duvara çarpan minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Halit Arslan/İHA)

Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı

Fatih Mahallesi, Sancaktepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracıyla evin duvarına çarpan kadın sürücü "Özür dilerim" dedikten sonra kaçtı
Küresel fonlar altın yatırımında tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: Erdoğan'dan Şam-YPG anlaşmasına ilk yorum: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 11:56:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]